Deutsche Bank: l'action de la filiale DWS proposée entre 30 et 36 euros

L'action de DWS, la filiale de Deutsche Bank spécialisée dans la gestion d'actifs, sera proposée entre 30 et 36 euros, pour un début de cotation le 23 mars, selon un communiqué de la banque allemande diffusé dimanche.Deutsche Bank a également annoncé que le plus grand assureur vie japonais Nippon Life va devenir un actionnaire de référence en s'étant engagé à acquérir 5% des actions offertes du gestionnaire d'actifs."Notre partenariat stratégique s'inscrit dans notre stratégie de croissance dans la région asiatique et va soutenir la croissance future", a déclaré Nicolas Moreau, directeur général de DWS, cité dans un communiqué.Deutsche Bank a l'intention d'émettre sur le marché régulé (Prime Standard) 20% des titres existants de DWS en vue de générer un produit compris entre 1,2 et 1,44 milliard d'euros.Si la demande est plus élevée, la banque allemande se réserve le droit de placer 5% supplémentaires d'actions DWS, ce qui portera le produit d'émission total à 1,8 milliard d'euros.La capitalisation boursière de DWS se situe entre 6,0 et 7,2 milliards d'euros sur la base de la fourchette de prix proposée.DWS va être transformée en société en commandite, une forme juridique d'entreprise qui permet à un noyau d'actionnaires de contrôler la société y compris en cas d'offre publiqueLe président du conseil de surveillance de la société cotée sera Karl von Rohr, membre du directoire de Deutsche BankDWS est l'un des cinq plus grands gestionnaires d'actifs en Europe avec environ 700 milliards d'euros d'actifs sous gestion et un résultat imposable de 725 millions d'euros dégagé en 2017.(©AFP / 12 mars 2018 10h03)