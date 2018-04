Deutsche Bank va remercier son PDG pour mauvais résultats

La première banque allemande Deutsche Bank va évincer son actuel PDG britannique, John Cryan, et le remplacer par un de ses adjoints en interne, l'Allemand Christian Sewing, affirme dimanche l'hebdomadaire Der Spiegel.La décision doit être formalisée dans la soirée lors d'une réunion du conseil de surveillance de l'établissement francfortois.Deutsche Bank a annoncé la tenue de cette réunion surprise "pour discuter de la présidence" de la banque, en précisant qu'"une décision à ce sujet" sera prise, sans plus de détail.L'actuel PDG est dans la tourmente depuis plusieurs mois après trois exercices déficitaires consécutifs, y compris 2017 avec une perte nette de 500 millions d'euros et un chiffre d'affaires en baisse de plus de 12%.Christian Sewing doit prendre sa succession lors de la prochaine assemblée générale de l'établissement en mai, selon le Spiegel.Sa désignation va marquer une inflexion dans la stratégie de la banque, qui ces dernières années avait principalement misé sur la banque d'investissement et les marchés financiers. Après une phase d'expansion dans ce domaine, elle ne s'est jamais vraiment remise de la crise financière de 2007-2008.Christian Sewing, au poste de vice-président, était en effet en charge jusqu'ici de la banque de détails et aux particuliers. Il s'impose en interne dans la course à la succession face à l'autre "prince héritier" de Deutsche Bank, Marcus Schenk, responsable de la banque d'investissement.John Cryan était en conflit depuis des mois sur la stratégie à suivre avec le président du conseil de surveillance de Deustche Bank, Paul Achleitner. Arrivé en poste mi-2015, son contrat courait en principe jusqu'en 2020.Deutsche Bank a vu son cours en Bourse perdre près de 30% depuis janvier et peine de façon récurrente à faire redécoller les recettes, surtout dans la banque d'investissement.(©AFP / 08 avril 2018 10h05)