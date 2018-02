Deutsche Telekom rebondit en 2017 grâce à la mue des télécoms allemands

BT GROUP

DEUTSCHE TELEKOM

SPRINT

Berlin - L'opérateur Deutsche Telekom a annoncé jeudi un rebond vigoureux de son bénéfice net en 2017, exercice marqué par des investissements records dans le haut-débit en Allemagne.Son bénéfice net a augmenté de 29,4% à 3,46 milliards d'euros alors que le consensus des analystes tablait sur une progression à 4,01 milliards d'euros.Ce redressement en 2017 de l'opérateur historique allemand intervient après un exercice 2016 grièvement plombé par une importante dépréciation de sa participation dans le britannique BT après le vote sur le Brexit.Petit bémol côté opérationnel, le bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de Deutsche Telekom est ressorti en-deçà des prévisions du groupe, en hausse de 3,8% à 22,23 milliards d'euros.En 2017, le chiffre d'affaires de Deutsche Telekom a de son côté gagné 2,5% à 74,95 milliards d'euros, soit légèrement moins qu'escompté par le consensus d'analystes. Il a été une fois de plus tiré par la performance de son activité mobile aux Etats-Unis, T-Mobile USA, même si celle-ci a commencé à donner des signes de faiblesse.Outre-Atlantique, Deutsche Telekom a enregistré un modeste gain net de 5,7 millions de clients en 2017 - contre 8,2 millions l'an passé - dans un marché américain de la téléphonie mobile ultra-concurrentiel et saturé.L'opérateur allemand avait d'ailleurs raté la marche en novembre d'une éventuelle fusion avec Sprint Corp, quatrième opérateur sur ce marché américain.En Allemagne, où l'activité de téléphonie fixe continue de décliner, comme dans le reste de l'Europe, les recettes du groupe se sont, en revanche, redressées.Deutsche Telekom a ainsi lancé en 2017 un plan d'investissement au montant record de 12 milliards d'euros, dont près de la moitié est destiné à l'Allemagne, où il a déjà installé la fibre optique dans plus de 30 millions de foyers.La stabilité à la tête du groupe est quant à elle assurée, le groupe ayant annoncé mercredi soir que le mandat de son patron depuis 2014, Tim Höttges, était prolongé pour cinq années supplémentaires."En résumé, 2017 a été une année réussie...nous nous étions fixés des objectifs, nous les avons remplis et même relevé deux fois l'an dernier", a déclaré jeudi M. Höttges.Cependant, "Deutsche Telekom garde aussi les pieds sur terre et nous faisons en permanence les ajustements nécessaires, comme au sein de T-Systems", la filiale de solutions numériques pour entreprise et maillon faible du groupe, a-t-il ajouté.L'entreprise va proposer un dividende en hausse de 5 centimes à 0,65 euro par action, soit la même hausse que les trois dernières années.L'opérateur, privatisé en 1996, vise pour 2018 une hausse "modeste" de son chiffre d'affaires et une progression de 4% de son bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) ajusté 23,2 milliards d'euros.dar/jpl/nas(©AFP / 22 février 2018 11h02)