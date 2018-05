Deutsche Telekom relève ses prévisions, dopé par sa filiale américaine

DEUTSCHE TELEKOM

Berlin - Deutsche Telekom a relevé légèrement mercredi ses objectifs financiers pour l'année, après avoir augmenté au premier trimestre son bénéfice net de 32,8% à 992 millions d'euros, en grande partie grâce à sa filiale américaine.Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de l'opérateur télécoms allemand a en revanche baissé de 3,9% à 17,92 milliards d'euros, en raison d'effets de change négatifs.Si l'ancien monopole public des télécoms s'est bien maintenu en Allemagne et en Europe sur ce début d'année, malgré toujours une désaffection des clients pour la téléphonie fixe compensée par un essor dans la fibre optique, c'est une nouvelle fois sa progression aux Etats-Unis qui l'a tiré en avant."Un bon début d'année des deux côtés de l'Atlantique", se félicite Deutsche Telekom, dans un communiqué. Son bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a progressé de 7,5% à 5,55 milliards d'euros.D'entité à problèmes et gouffre financier, T-Mobile USA est devenu, en fusionnant il y a quelques années avec MetroPCS, la vache à lait du groupe. Sur les trois premiers mois de l'année, il a encore attiré 1,4 million de nouveaux clients et réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 10,4 milliards de dollars.T-Mobile, qui avait raté la marche en novembre pour s'unir à Sprint Corp, quatrième opérateur sur ce marché américain, s'est finalement rattrapé fin avril: un accord de fusion aux Etats-Unis pour créer un nouveau groupe capable de développer un réseau de téléphonie mobile 5G, après d'autres tentatives infructueuses.En Allemagne, où l'activité de téléphonie fixe continue de décliner, comme dans le reste de l'Europe, les recettes du groupe se sont, en revanche, redressées.Deutsche Telekom a ainsi lancé en 2017 un plan d'investissement au montant record de 12 milliards d'euros, dont près de la moitié est destiné à l'Allemagne, où il a déjà installé la fibre optique dans environ 10 millions de foyers, recensant 781.000 nouveaux clients pour son offre d'internet très haut-débit au premier trimestre."Notre profil de croissance, unique dans le secteur, nous permet une nouvelle fois de relever nos prévisions", s'est réjoui Tim Höttges, le patron de Deutsche Telekom cité dans le communiqué.L'opérateur historique allemand mise désormais (à taux de change constants) sur un Ebitda ajusté de 23,3 milliards d'euros au lieu des 23,2 milliards précédemment annoncés.dar/cfe/spi(©AFP / 09 mai 2018 07h21)