Deux Français tués dans une avalanche en Suisse

Genève - Les corps de deux Français emportés vendredi par une avalanche dans le secteur de Verbier, en Suisse, ont été retrouvés samedi, a annoncé la police du canton du Valais, qui a en outre fait état de deux disparus.Les secours ont d'abord "extrait le corps sans vie d'une ressortissant français âgé de 20 ans", puis "un deuxième ressortissant français, âgé de 25 ans, a été retrouvé, décédé", a indiqué la police dans un communiqué. "Les corps se trouvaient sous quelque six mètres de neige".Outre ces deux victimes, deux personnes sont "toujours portées disparues": un Français de 32 ans et un Suisse de 57 ans.Samedi "en fin de journée, les recherches ont été suspendues. L'analyse de la météo ainsi que des risques sur place déterminera la suite des recherches", a précisé la police.L'accident a eu lieu dans le Vallon d'Arbi, un secteur prisé pour le ski de randonnée.La police a précisé que l'itinéraire balisé était ouvert et qu'il se trouve sur le flanc gauche du Vallon d'Arbi, alors que l'avalanche s'est déclenchée sur la pente droite.Trois skieurs avaient été tués et quatre blessés dans plusieurs avalanches fin février dans le sud de la Suisse.(©AFP / 17 mars 2018 19h29)