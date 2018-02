Deux journalistes tués au Guatemala

Deux journalistes guatémaltèques ont été tués et leurs cadavres abandonnés au milieu d'une plantation de cannes à sucre dans un village situé au sud de la capitale Guatemala, ont indiqué jeudi leurs familles et les autorités.Laurent Castillo et Alfredo de Leon avaient disparu lundi et leurs corps ont été retrouvés jeudi par des ouvriers d'une propriété agricole de Santo Domingo, dans le département de Suchitepéquez (sud), a indiqué le procureur des droits de l'Homme, Jordan Rodas.Les deux victimes, dont les pieds et les mains étaient attachés, ont reçu une balle dans la tête. Ils venaient de réaliser un reportage sur un carnaval qui se tenait dans la ville voisine de Mazatenango.Laurent Castillo était le correspondant du quotidien Nuestro Diario et son collègue Alfredo de Leon travaillait pour la radio locale de Coatepeque, une ville située non loin du lieu où les corps ont été retrouvés."J'exige que les autorités mènent une enquête rapide afin de trouver les responsables de ce crime odieux", a déclaré le magistrat. Il a également exigé que les autorités mettent en œuvre des protocoles de protection des journalistes.Le père de Laurent Castillo, Angel, a affirmé que les deux journalistes n'ont jamais fait l'objet de menaces de mort.(©AFP / 02 février 2018 09h02)