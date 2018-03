Deux nouveaux membres pour le conseil d'administration de BKW

Berne (awp) - Deux nouvelles administratrices vont rejoindre prochainement l'organe de surveillance de BKW, a annoncé vendredi l'énergéticien bernois. La nomination des deux femmes d'affaires doit encore être validée par l'assemblée générale du 18 mai.Carole Ackermann et Rebecca Guntern doivent succéder à Marc-Alain Affolter et Georges Bindschedle. Le gouvernement du canton de Berne a par ailleurs exercé son droit de déléguer un tiers au conseil d'administration de la société, avec l'arrivée de l'ancien directeur de l'Economie publique Andreas Rickenbacher, a précisé BKW dans un communiqué. Ce dernier remplace la conseillère d'Etat Barbara Egger-Jenzer.Mme Ackermann est co-fondatrice et CEO de la société d'investissement Diamondscull, spécialisée dans le secteur technologique et informatique. Elle est également administratrice d'Allianz Suisse, Plaston Group, Swiss TXT et de Business Angels Switzerland.Quant à Mme Gunter, cette dernière est directrice générale (CEO) de Sandoz Suisse.al/rp(AWP / 16.03.2018 18h40)