Deux nouvelles acquisitions pour Visiativ

Lyon - Le groupe de services informatiques Visiativ a annoncé mercredi ses deux premières acquisitions de l'année, dans le cadre d'une stratégie qui doit lui permettre de porter son chiffre d'affaires à 200 millions d'euros à l'horizon 2020.Le groupe lyonnais va prendre le contrôle d'un spécialiste de Solidworks, l'outil de conception assistée par ordinateur développé par Dassault Systèmes.Cette société non identifiée, basée dans un pays européen non francophone, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 4,3 millions.En novembre, Visiativ avait déjà acquis la société c+e forum, un autre distributeur de solutions Solidworks basé en Suisse alémanique.Le groupe a par ailleurs pris 70% du capital d'une startup, Timelab, spécialiste de l'analyste des données issues de capteurs et objets connectés. Cette société d'Aix-en-Provence ne dégage pas encore de chiffre d'affaires "significatif", mais dispose d'un carnet de commandes important, selon son nouveau propriétaire.Visiativ a levé en fin d'année dernière 15,1 millions d'euros pour financer sa croissance.Il a finalisé l'an dernier six opérations de croissance externe et a dégagé un chiffre d'affaires de 124,4 millions d'euros, en hausse de 17%. En 2018, l'entreprise compte encore "accélérer" en matière de développement, tout en améliorant "régulièrement" sa rentabilité.fga/nd/LyS(©AFP / 28 février 2018 18h03)