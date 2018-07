Deux trains sur trois en circulation ce mardi à Montparnasse, selon la SNCF

Deux trains sur trois doivent circuler mardi à Montparnasse maintenant que le gestionnaire du réseau haute tension RTE a pu rétablir l'alimentation électrique de la gare parisienne, a indiqué la SNCF."On a deux tiers du trafic assuré, comme annoncé hier (lundi) soir", a expliqué un porte-parole de la SNCF à l'AFP. 98 TGV arrivant et partant de la gare ont quand même été supprimés, selon lui.Les TGV à destination du Sud-Ouest (vers Bordeaux et Toulouse, notamment) ne sont plus déroutés sur la gare de Paris-Austerlitz, comme ils l'étaient depuis l'incendie d'un poste électrique alimentant Montparnasse, vendredi dernier.Pour mercredi, la SNCF prévoit trois trains sur quatre en gare Montparnasse, un trafic "quasi normal" vendredi, et un retour total à la normale lundi.Si le courant est bien revenu depuis 19H15 lundi, la SNCF doit maintenant remettre en état ses rames à grande vitesse, qui n'ont pu être entretenues car la coupure d'électricité affectait aussi son centre de maintenance de Châtillon (Hauts-de-Seine)."Cela va aller un peu mieux chaque jour, jusqu'à vendredi, puisque les opérations de maintenance des TGV ont repris cette nuit", a expliqué le porte-parole.Les perturbations concernent aussi encore les autres trains: les TER Paris-Chartres-Le Mans ont pour origine et terminus La Verrière, localité située à une trentaine de kilomètres de Paris et desservie par d'autres trains.Pour les Transilien de la ligne N, les trains pour Mantes ont pour origine et terminus Plaisir-Grignon, de même que les trains pour Rambouillet jusqu'à 14H00 (puis Paris à partir de 14H00). Les trains pour Dreux ont pour origine et terminus Paris, a précisé la SNCF.L'incendie de vendredi a désorganisé le trafic ferroviaire en plein chassé-croisé estival, un an exactement après une panne géante qui avait totalement paralysé Montparnasse.RTE (groupe EDF) a rétabli lundi soir une connexion haute tension provisoire avec la gare et le centre de maintenance des TGV. Ceux-ci disposaient de trois liens avant l'incendie, ce qui fait craindre d'autres incidents à la SNCF avant la fin des réparations.(©AFP / 31 juillet 2018 17h00)