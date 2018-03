Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le marché immobilier vaudois est à un tournant. La 15e étude de l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise, «Devenir propriétaire: qui peut se l’offrir?», analyse d’une part la capacité d’acquisition et de location des ménages et montre que trouver un nouveau logement bute toujours sur le niveau des prix et des loyers offerts sur le marché. D’autre part, elle met en évidence que les signes de détente se multiplient, notamment grâce à une forte reprise des investissements dans la construction de logements en location.