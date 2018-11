Devises: l'euro à l'équilibre face au dollar, dans l'attente du G20

Paris (awp/afp) - L'euro était à l'équilibre face au dollar vendredi, en attente des résultats d'une rencontre très attendue entre Donald Trump et Xi Jinping en marge du sommet du G20.Vers 07H20 GMT (08H20 HEC), l'euro valait 1,1391 contre 1,1393 dollar jeudi à 22H00 GMT."Les marchés internationaux se trouvent dans une impasse en raison des incertitudes commerciales actuelles", a commenté Stephen Innes, analyste chez OANDA.Le marché attend tout particulièrement d'être fixé sur la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, en marge du sommet du G20 en Argentine."Alors que la tendance est à l'optimisme en raison des annonces sur la poursuite d'une nouvelle 'architecture' commerciale entre les États-Unis et la Chine, sans savoir ce que cette architecture implique et dans l'incertitude des résultats du diner du G20 de samedi soir, les marchés conduisent toujours avec un bandeau sur les yeux" a t-il ajouté.Les deux dirigeants vont tenter d'enrayer l'escalade de représailles douanières entre les deux pays, qui menace la croissance mondiale."Nous espérons que les États-Unis et la Chine pourront faire un pas l'un vers l'autre", a dit jeudi un porte-parole du ministère chinois du commerce.Donald Trump, lui, maintient la pression, saluant d'un côté sur Twitter les taxes douanières contre la Chine, qui emplissent les caisses américaines, tout en se disant aussi "très près" de conclure un accord commercial avec Pékin.Vers 07H20 GMT vendredi, le billet vert baissait face au yen à 113,41 yens, contre 113,48 yens jeudi à 22H00 GMT.L'euro baissait face au yen à 129,18 yens pour un euro contre 129,29 yens jeudi soir.Le franc suisse déclinait face à l'euro, à 1,1350 franc suisse pour un euro vendredi, contre 1,1346 jeudi, et évoluait de la même façon par rapport au billet vert, à 0,9965 franc suisse pour un dollar contre 0,9961 jeudi.Le dollar progressait face au yuan à 6,9444 yuan pour un dollar, contre 6,9425 vers 15H30 GMT jeudi.L'once d'or valait 1.224,09 dollars, contre 1.224,19 dollars jeudi à 22H00 GMT.Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 4.170,88 dollars, contre dollars 4.183,58 jeudi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.Cours de vendredi Cours de jeudi07H20 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,1391 1,1393EUR/JPY 129,18 129,29EUR/CHF 1,1350 1,1346EUR/GBP 0,8911 0,8910USD/JPY 113,41 113,48USD/CHF 0,9965 0,9961GBP/USD 1,2783 1,2791USD/CNY 6,9444 6,9425afp/jh(AWP / 30.11.2018 08h58)