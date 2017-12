Devises: l'euro a son plus haut niveau depuis l'abandon du cours plancher

Zurich (awp/ats) - Le franc a confirmé mercredi son mouvement d'affaiblissement contre l'euro. La monnaie unique européenne a atteint à la mi-journée son plus haut niveau depuis l'abandon du cours plancher, il y a près de trois ans, pas loin de 1,18 franc.Vers 14h00, l'euro s'échangeait momentanément contre 1,1773 franc, une valeur inédite depuis le 15 janvier 2015, date de l'annonce par la Banque nationale suisse (BNS) de la fin du taux plancher de 1,20 franc pour un euro. Ce dernier a repassé le cap de 1,17 franc il y a une semaine maintenant.Ce n'est pas la première fois que l'euro passe la barre de 1,17 franc ces dernières semaines, la première remontant au 25 octobre, mais la monnaie unique semble cette fois tenir au-dessus de ce cap. Le mouvement d'affaiblissement du franc continue de s'affirmer, l'euro ayant gagné près de 10 centimes depuis le début de l'été.Ces dix centimes constituent une grosse bouffée d'oxygène pour l'industrie d'exportation suisse, dont la zone euro représente près de la moitié de la valeur des livraisons. En novembre, par exemple, la Suisse a exporté des marchandises pour presque 20,5 milliards de francs, dont 9,3 milliards à destination de la zone euro.Le mouvement de mercredi n'est toutefois pas à surinterpréter, dans la mesure où les cambistes délaissent les marchés en cette semaine prise entre les fêtes de Noël - les principales places financières sont restées fermées lundi, et certaines même mardi comme la Bourse suisse - et celles du jour de l'An.Il n'en demeure pas moins que l'appréciation de l'euro depuis plusieurs mois reflète la bonne tenue de l'économie des pays constituant l'espace monétaire, notamment la France.Au-delà de la paire euro-franc, l'once d'or s'échangeait contre 1286,25 dollars mercredi matin, à son plus haut niveau depuis près d'un mois contre 1268,05 dollars au fixing de vendredi matin, dernier fixing officiel sur le marché londonien.Le bitcoin, qui fait beaucoup parler ces derniers temps, s'établissait pour sa part à 15'888 dollars, contre 15'970,07 dollars mardi vers 23h00, selon des données compilées par le fournisseur de données financières Bloomberg.ats/jh(AWP / 27.12.2017 14h36)