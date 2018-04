Devises: l'euro continue à progresser face au dollar

Paris (awp/afp) - L'euro continuait à monter mercredi face au dollar, les investisseurs espérant une prochaine hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE), sur fond de détente entre la Chine et les Etats-Unis concernant leur conflit commercial.Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2365 dollar, contre 1,2356 dollar mardi vers 21H00 GMT et 1,2321 dollar lundi soir.La monnaie unique européenne baissait très légèrement face à la devise japonaise à 132,39 yens, contre 132,46 yens mardi soir.Le billet vert reculait plus nettement face à la monnaie nipponne à 107,07 yens, contre 107,20 yens la veille au soir.Le Gouverneur de la banque d'Autriche et membre du conseil des gouverneurs de la BCE, "Ewald Nowotny a fait (mardi) des commentaires sur une possible hausse du taux de dépôt de la BCE comme première étape à un durcissement de la politique monétaire" via un relèvement des taux d'intérêt, a indiqué Omer Esiner de Commonwealth FX.Le niveau du taux de dépôt dont les banques doivent s'acquitter pour déposer leurs liquidités auprès de la banque centrale est l'un des instruments de politique monétaire dont dispose la BCE avec le taux d'intérêt directeur, actuellement à zéro."Mais l'euro a ensuite perdu une partie de ses gains quand un porte-parole (de la BCE) a indiqué que ces déclarations n'engageaient pas l'institution", a ajouté M. Esiner.Les hausses de taux d'intérêt de l'institution rendraient l'euro plus rémunérateur et donc plus attractif, d'où ces achats par anticipation.Le dollar ne profitait pas de son côté du ton résolument plus conciliant entre Pékin et Washington adopté mardi. Le président Donald Trump a remercié son homologue chinois Xi Jinping pour son engagement à réduire les droits de douane sur certaines importations américaines. "Nous allons faire de grands progrès ensemble!", a-t-il également assuré dans un tweet.Plus tôt dans la journée, Xi Xinping avait promis une nouvelle phase d'ouverture de l'économie chinoise, avec notamment une baisse considérable dès cette année des taxes sur les importations d'automobiles. Il a également réitéré les promesses d'un accès accru au gigantesque secteur financier chinois.Les cambistes attendaient surtout la publication mercredi de l'indice américain des prix à la consommation (CPI), après l'annonce mardi d'une hausse plus élevée que prévu de 0,3% des prix à la production (PPI) américains pour mars. Mercredi, la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed), ayant abouti à sa première hausse de taux de l'année, sera également surveillée.Vers 06H00 GMT, l'or valait 1342,22 dollars contre 1339,47 dollars la veille à 21H00 GMT.La monnaie chinoise valait 6,2805 yuans pour un dollar contre 6,2833 yuans pour un dollar mardi.Le bitcoin valait 6848,95 dollars, contre 6839,61 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi---------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2365 1,2356EUR/JPY 132,39 132,46EUR/CHF 1,1825 1,1822EUR/GBP 0,8716 0,8716USD/JPY 107,07 107,20USD/CHF 0,9563 0,9569GBP/USD 1,4186 1,4176afp/buc(AWP / 11.04.2018 09h09)