Devises: l'euro monte face au dollar dans un marché attentif à Wall Street

Paris (awp/afp) - L'euro montait lundi face au dollar dans un marché attentif aux fortes fluctuations de Wall Street.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2284 dollar, contre 1,2252 dollar vendredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne montait aussi face à la devise japonaise, à 133,46 yens pour un euro contre 133,30 yens vendredi soir.Le billet vert baissait face à la monnaie nipponne, à 108,65 yens pour un dollar contre 108,80 yens vendredi.Les cambistes ont évité les prises de risques sur le marché des devises en fin de semaine, poussés à la prudence par la volatilité des marchés d'actions et les craintes des investisseurs liées au fait que les indices boursiers pourraient ne pas encore avoir atteint un plancher, selon des analystes.Les Bourses mondiales ont été à la peine la semaine dernière, prises dans une spirale baissière commencée par la chute des indices américains le vendredi 2 février, avec l'annonce d'une augmentation significative des salaires en janvier aux Etats-Unis.De quoi raviver le spectre d'une accélération de l'inflation et la crainte des investisseurs de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) diminuer plus rapidement que prévu son soutien à la première économie mondiale, en particulier en procédant cette année à plus de trois hausses de ses taux d'intérêt.L'aversion des investisseurs pour les actifs jugés les plus risqués, comme les actions, les avait poussés à se tourner vers des actifs jugés plus sûrs, comme le dollar. Mais en fin de semaine, alors que les indices de la Bourse de New York ont terminé en nette hausse, le dollar a perdu peu à peu de sa vigueur.Vers 07H00 GMT, la livre britannique était stable face à la monnaie unique européenne, à 88,68 pence pour un euro, et montait face au billet vert, à 1,3852 dollar pour une livre.La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1527 franc suisse pour un euro, et était stable face à la devise américaine, à 0,9383 franc pour un dollar.La monnaie chinoise valait 6,3019 yuans pour un dollar contre 6,3032 yuans vendredi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 8.378,57 dollars, contre 8.552,65 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2284 1,2252EUR/JPY 133,46 133,30EUR/CHF 1,1527 1,1512EUR/GBP 0,8868 0,8864USD/JPY 108,65 108,80USD/CHF 0,9383 0,9386GBP/USD 1,3852 1,3827afp/jh(AWP / 12.02.2018 09h00)