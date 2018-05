Devises: l'euro remonte alors que l'Italie se dirige vers de nouvelles élections

Paris (awp/afp) - L'euro remontait un peu face au dollar lundi alors qu'en Italie un ancien du FMI, Carlo Cottarelli, incarnation de l'austérité budgétaire, est pressenti pour former un gouvernement technique avant la tenue de nouvelles élections après le renoncement de Giuseppe Conte.Vers 09H30 GMT, la monnaie unique européenne valait 1,1667 dollar contre 1,1651 dollar vendredi à 21H00 GMT.Lors des échanges asiatiques, l'euro est monté lundi à 1,1724 dollar avant de réduire progressivement ses gains. L'euro était tombé vendredi en séance à 1,1647 dollar, son plus bas niveau face au billet vert depuis le 13 novembre dernier.Le devise européenne progressait aussi face à la monnaie nippone, à 127,69 yens contre 127,44 yens vendredi soir.Le dollar était stable face à la devise japonaise, à 109,45 yens contre 109,41 yens vendredi soir.Les cambistes surveillaient toujours l'Italie où le président de la République Sergio Mattarella s'apprête à désigner Carlo Cottarelli, un économiste de 64 ans, pour diriger le pays vers de nouvelles élections, après avoir imposé son veto dimanche à un gouvernement populiste clairement eurosceptique.M. Cottarelli, un ancien haut responsable du Fonds monétaire international (FMI), a été surnommé "M. Ciseaux" en Italie pour son rôle dans la réduction des dépenses publiques en 2013-2014 sous les gouvernements de centre gauche.Giuseppe Conte, juriste novice en politique choisi par le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite), majoritaires au Parlement, a jeté l'éponge dimanche après l'opposition de la présidence italienne à la nomination au ministère de l'Economie et des Finances de Paolo Savona. Economiste d'expérience et clairement eurosceptique, il considère l'euro comme "une prison allemande".Dans un premier temps, l'annonce du veto de la présidence italienne a soulagé les investisseurs qui se sont tournés à nouveau vers l'euro. La Bourse de Milan a enregistré un rebond de près de 2% dans les premiers échanges avant de repartir à la baisse en fin de matinée tandis que le spread, l'écart entre les taux d'emprunt à dix ans allemand et italien, remontait à nouveau.Mais les craintes que les mouvements politiques populistes italiens ne se renforcent encore plus à l'occasion de nouvelles élections, éclipsent ce soulagement, selon certains analystes."Nous sommes probablement dans une période prolongée d'incertitude avant la tenue de nouvelles élections", a commenté Ray Attrill, responsable de la stratégie des changes à la National Australia Bank à Sydney, cité par Bloomberg News.La tendance des investisseurs à se concentrer sur l'actualité italienne et la fragilité de l'euro ont mis de côté les tensions géopolitiques et les rebondissements dans l'actualité autour des échanges américano-nord-coréens.Donald Trump a souligné dimanche le "brillant potentiel" de Pyongyang, frappé par de sévères sanctions économiques internationales, et confirmé qu'une équipe américaine se trouvait en Corée du Nord pour préparer sa rencontre historique avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un comme initialement prévu.Samedi, le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen avaient créé la surprise en se rencontrant dans la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées.Vers 09H30 GMT, l'once d'or valait 1.298,56 dollars, contre 1.301,70 dollars vendredi.Le bitcoin valait 7.236,68 dollars, contre 7.448,08 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait à 6,3972 yuans pour un dollar contre 6,3918 yuans vendredi à 15H30 GMT.Cours de lundi Cours de vendredi09H30 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1667 1,1651EUR/JPY 127,69 127,44EUR/CHF 1,1581 1,1538EUR/GBP 0,8756 0,8755USD/JPY 109,45 109,41USD/CHF 0,9927 0,9910GBP/USD 1,3324 1,3309afp/jh(AWP / 28.05.2018 12h15)