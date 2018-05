Devoteam relève ses objectifs après une forte hausse de son activité au 1T

DEVOTEAM

Paris - Le groupe français de conseil en technologies Devoteam a publié mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 17% au premier trimestre, porté par de bons résultats en Europe, qui l'ont poussé à relever ses objectifs pour 2018.Devoteam a enregistré un chiffre d'affaires de 161,1 millions d'euros de janvier à mars, contre 130,3 millions d'euros l'an dernier pour la même période, malgré un calendrier défavorable, le nombre de jours ouvrés ayant été inférieur de 1,8% à celui du premier trimestre 2017.Cela représente une croissance du chiffre d'affaires de 17% sur un an, et même de plus de 23% à taux de change et périmètre courants, précise le groupe dans un communiqué.Dans le détail, la région France a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 20%, et la région Espagne une croissance de plus de 16%, portée par "un fort développement de l'activité d'accompagnement d'un client espagnol en Amérique latine", selon le communiqué.La région Europe centrale a également été dynamique, avec une hausse de l'activité de 24%, "reflet de la forte croissance de l'Allemagne et des projets de cybersécurité".Compte tenu de ces résultats, le groupe indique avoir relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel à 625 millions d'euros, contre "plus de 615 millions d'euros" annoncés en mars.L'entreprise emploie au total 5.425 personnes, qui aident les entreprises clientes à améliorer leurs performances en les accompagnant dans l'adoption des outils et usages numériques.vab/as/pb(©AFP / 16 mai 2018 18h15)