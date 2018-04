Dîner d'Etat à Washington: protocole, porcelaine et cuisine américaine

Le président Donald Trump a réservé à Emmanuel et Brigitte Macron le premier dîner d'Etat de son mandat, mardi à Washington, une soirée marquée par un protocole strict et plusieurs inconnues, comme la liste des invités.Rompant avec la tradition, M. Trump a convié très peu de membres du Congrès et aucun représentant de la presse. Plus d'une centaine de personnes doivent prendre part à ce repas officiel, aux tonalités printanières et au menu très américain, que détaille la Maison Blanche dans un communiqué.Le dernier dîner d'Etat pour un président français date de 2014, lorsque François Hollande avait été reçu par Barack et Michelle Obama.Le code couleur choisi par Melania Trump est "crème et or" pour cette soirée dans la salle de dîner d'Etat, située au rez-de-chaussée de la Maison Blanche, côté ouest. La vaisselle est en porcelaine et date des présidences de Bill Clinton et de George W. Bush. Les couverts, des maisons Tiffany et S. Kirk and Sons, viennent de la collection de la Maison Blanche.Plus de 2.500 pois de senteur et un millier de lilas vont être disposés dans la salle alors que le hall d'entrée est paré de 1.200 branches de cerisiers en fleurs.L'orchestre de l'Opéra national de Washington est chargé de l'animation musicale.Le chef de la Maison Blanche, Cristeta Comerford présente une "vitrine des meilleures cuisines et traditions américaines, avec des nuances d'influence française".En entrée, les invités vont goûter une tarte au fromage de chèvre accompagnée de confiture de tomate, d'un crumble de biscuit au lait de beurre et de jeune laitue colorée. Les légumes viennent du potager de la Maison Blanche.Le plat proposera des côtelettes d'agneau pascal accompagné d'un jambalaya de riz doré de Caroline, cuisiné dans la tradition de la Nouvelle-Orléans avec des spécialités cajun - céleri, piments et oignons - et des petits oignons braisés.Une tarte aux nectarines infusée de miel de la Maison Blanche et accompagnée d'une glace à la crème fraîche sera servie en dessert.Même si M. Trump est connu pour ne pas boire d'alcool, il offre une sélection de vins qui "symbolise l'amitié historique" entre les deux pays remontant à la Révolution américaine: en blanc, un Domaine Serene Chardonnay "Evenstad Reserve" 2015, un cépage originaire de Bourgogne et cultivé dans l'Oregon.Le rouge est un Domaine Drouhin Pinot Noir "Laurène" 2014, également de l'Oregon. Pour le dessert, la Maison Blanche présente un "Crémant" demi-sec Schramsberg dont "la douceur subtile et l'effervescence crémeuse en fait l'accompagnement parfait d'une tarte aux nectarines".La liste officielle sera dévoilée juste avant le dîner, comme la tenue de Melania Trump. La presse fait état d'environ 120 convives, dont un seul démocrate, le gouverneur de l'ancienne colonie française de Louisiane, John Bel Edwards.La directrice générale du FMI, la Française Christine Lagarde, est également invitée, comme le président de la Chambre des représentants, le républicain Paul Ryan.(©AFP / 23 avril 2018 23h44)