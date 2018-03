Direct Energie: baisse du bénéfice net 2017, confiant malgré la concurrence

DIRECT ENERGIE

Paris - Le producteur et fournisseur alternatif d'électricité et de gaz Direct Energie a annoncé mercredi un bénéfice net en baisse pour l'année passée mais a tenu ses objectifs financiers et se montre confiant malgré l'arrivée de nouveaux concurrents.Le bénéfice net a chuté de 58% à 51,9 millions d'euros, contre 123,6 millions en 2016, en raison d'un effet comptable lié aux impôts.Le bénéfice opérationnel courant a en revanche progressé de 17,6% à 102,1 millions d'euros, conformément à l'objectif de 100 millions que s'était fixé le groupe."On a fait un exercice 2017 dont on est très contents", a déclaré le PDG Xavier Caïtucoli."L'année 2017 est une année de croissance très soutenue - notre parc comme les années précédentes a crû de 500.000 clients nets dans l'année - et de croissance rentable, puisqu'on tient nos objectifs de rentabilité", a-t-il indiqué à l'AFP.Le portefeuille de clients a désormais atteint 2,558 millions de sites à fin 2017 et Direct Energie en vise 3 millions fin 2018."L'environnement concurrentiel est renforcé: on était quasiment le seul acteur en plus des historiques jusqu'à il y a un an et demi et depuis l'année dernière beaucoup de nouveaux entrants sont arrivés", a reconnu Xavier Caïtucoli.De gros acteurs comme Total ou Butagaz se sont en effet lancés sur le marché dernièrement.Mais "il y a plus de clients qui choisissent des fournisseurs alternatifs: on ne se partage pas le même flux de nouveaux clients mais au contraire, ensemble, nous tous les alternatifs, on fait grossir ce flux", a souligné le dirigeant de Direct Energie.Selon les derniers chiffres de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), les consommateurs de gaz et d'électricité sont en effet de plus en plus nombreux à quitter les tarifs réglementés d'Engie et d'EDF.Direct Energie prévoit aussi d'augmenter sa production, notamment dans les renouvelables, et sera candidat à la reprise de concessions hydroélectriques, qui doivent être ouvertes à la concurrence.Le projet de future centrale à gaz à Landivisiau (Finistère), portée par Direct Energie et Siemens, a pour sa part pris du retard mais la première pierre devrait être posée vraisemblablement début 2019.jmi/fka/pb(©AFP / 14 mars 2018 18h19)