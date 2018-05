Direct Energie: hausse de 25,7% du chiffre d'affaires au 1T, record de nouveaux clients

DIRECT ENERGIE

Paris - Le producteur et fournisseur alternatif d'électricité et de gaz Direct Energie, prochainement racheté par Total, a publié lundi un chiffre d'affaires en hausse de 25,7% à 489,8 millions d'euros, grâce à un nombre record de nouveaux clients en France au premier trimestre."Le groupe a acquis 287.000 sites clients sur ce premier trimestre, en nette progression par rapport au 1er trimestre 2017 qui affichait déjà un record avec 233.000 nouveaux sites", annoncé Direct Energie dans un communiqué.Son portefeuille client s'établit au 31 mars 2018 à plus de 2,7 millions de sites livrés, en croissance de 5,7% par rapport au 31 décembre 2017.Mi-avril, Total avait annoncé qu'il allait racheter Direct Energie pour 1,9 milliard d'euros afin de devenir un poids lourd de l'électricité en France.Libéralisé en 2007 pour les particuliers, le marché français de l'électricité et du gaz reste encore dominé par les anciens monopoles EDF et Engie (ex-GDF Suez).Pionnier sur ce créneau, Direct Energie s'est cependant fait un nom, occupant la troisième place en France.pid/fka/pb(©AFP / 14 mai 2018 17h06)