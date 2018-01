Lausanne, le 16 janvier 2018 -Charly Haenni, 61 ans, est entré à la Vaudoise en 1978 où il a exercé diverses fonctions dans le domaine de la vente. Après quelques années au sein d'une compagnie concurrente, il est revenu à la Vaudoise en 1995 et a été nommé agent général à Payerne, puis responsable régional. En 2009, Charly Haenni a rejoint le Siège pour conduire le département Réseaux de vente & Marketing.Jean-Michel Waser, 62 ans, actuaire ASA, a rejoint le Groupe Vaudoise Assurances en 1979. Durant sa carrière, il a exercé diverses fonctions d'actuaire et de responsable de ligne dans les domaines des assurances vie individuelle et collective et des assurances de personnes non-vie. En 2004, il est nommé directeur et entre au Comité de direction comme chef du département Actuariat & Réassurance."Au nom de la direction, je remercie d'ores et déjà chaleureusement Charly Haenni et Jean-Michel Waser pour leur importante contribution et leur fidélité envers notre Compagnie. C'est avec une grande satisfaction que nous accueillerons Grégoire Fracheboud et Frédéric Traimond, qui représentent une excellente relève au sein de notre Groupe. Grâce à leur expérience et leur personnalité, ils compléteront parfaitement l'équipe des cadres dirigeants pour relever les défis actuels et futurs du marché de l'assurance" déclare Philippe Hebeisen, CEO de la Vaudoise.Pour remplacer Charly Haenni en qualité de directeur du département Réseaux de vente & Marketing, la Vaudoise a fait appel à Grégoire Fracheboud, 41 ans, titulaire d'un Bachelor HES en Marketing et Communication et d'un Diplôme fédéral de Chef de Vente et au bénéfice d'une grande expérience au sein de plusieurs compagnies d'assurances privées suisses.Grégoire Fracheboud rejoindra la Vaudoise dans le courant du premier semestre 2018 et, après une courte période de passage de témoin, reprendra officiellement la direction du département au départ de Charly Haenni.Frédéric Traimond, 48 ans, rejoindra la Vaudoise le 1er février prochain et reprendra la fonction de Chief Risk Officer actuellement exercée par Jean-Daniel Laffely parallèlement à sa fonction de CFO. Au départ à la retraite de Jean-Michel Waser, il reprendra également la conduite de l'Actuariat et de la Réassurance.Frédéric Traimond, actuaire ASA, bénéficie d'une grande expérience dans les domaines de l'actuariat, de l'assurance et de la réassurance. Il a notamment été actuaire puis responsable non-vie et Chief Risk Officer de compagnies d'assurances en Suisse avant de passer dans le monde du consulting.Nathalie Follonier-Kehrli, Secrétaire généraleTél. dir. 021 618 83 60, e-mail: nfollonier@vaudoise.ch La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d'assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe occupe quelque 1'500 collaborateurs, dont une centaine d'apprenants. tensid.ch / 16.01.2018 06h56)