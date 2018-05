Grégoire Fracheboud est titulaire d'un Bachelor HES en Marketing et Communication et d'un Diplôme fédéral de Chef de Vente et au bénéfice d'une grande expérience au sein de plusieurs compagnies d'assurances privées suisses.

Frédéric Traimond, actuaire ASA, bénéficie d'une grande expérience dans les domaines de l'actuariat, de l'assurance et de la réassurance. Il a notamment été actuaire puis responsable non-vie et Chief Risk Officer de compagnies d'assurances en Suisse avant de passer dans le monde du consulting.

La Direction de la Vaudoise Assurances remercie d'ores et déjà chaleureusement Charly Haenni et Jean-Michel Waser pour leur importante contribution et leur fidélité. Ils demeurent tous deux actifs au sein de la Vaudoise jusqu'à leur départ à la retraite prévu cet automne.

Le Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d'assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe occupe quelque 1'550 collaborateurs, dont une centaine d'apprentis.