Disney: "Black Panther" tire les bénéfices trimestriels

San Francisco - Le groupe Disney a publié mardi des bénéfices trimestriels en hausse et meilleurs que prévu, portés en particulier par l'énorme succès du film "Black Panther", sur le premier superhéros populaire noir et africain.Entre janvier et mars, le deuxième trimestre de son exercice décalé, The Walt Disney Company a ainsi dégagé un bénéfice net en hausse de 23% à 2,94 milliards de dollars.Rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels, référence en Amérique du nord, le bénéfice ressort à 1,84 dollar, bien au-dessus des attentes des analystes (1,69 dollar).Le chiffre d'affaires est aussi meilleur que prévu, à 14,55 milliards dollars (+9%), quand les analystes tablaient sur 14,08 milliards."Portée par de bons résultats dans les parcs d'attraction et les studios, notre performance du deuxième trimestre illustre notre capacité à créer beaucoup de valeur pour nos actionnaires", a commenté Bob Iger, le patron du groupe, dont le rachat en cours de l'essentiel des actifs du groupe 21st Century Fox (Rupert Murdoch) pourrait être contrarié par Comcast. Selon les médias américains, ce dernier, propriétaire des chaînes de télé NBC, CNBC et MSNBC, est en train de préparer une offre concurrente.Les parcs ont enregistré un chiffre d'affaires de 4,9 milliards de dollars (+13%) tandis que les studios de cinéma ont rapporté 2,5 milliards de dollars (+21%), grâce notamment aux sorties en salles, dont "le succès de Black Panther", énorme carton au box-office, ajoute le groupe.Le segment "Médias et réseaux" (qui comprend les chaînes câblées) a connu une hausse de 3% de ses recettes, à 6,14 milliards de dollars.Le titre avançait légèrement dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street: +0,45% à 102,25 dollars vers 20H30 GMT.jc/lo/bh(©AFP / 08 mai 2018 20h56)