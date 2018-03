Dispute gazière avec Ankara: Chypre salue le soutien de l'UE

TOTAL

EXXONMOBIL

ENI

Nicosie - Le président chypriote Nicos Anastasiades a salué mardi le soutien apporté à son gouvernement par l'Union européenne qui a dénoncé le blocage par l'armée turque d'un navire de forage en Méditerranée orientale.L'UE a condamné jeudi les "actions illégales" de la Turquie au large de l'île méditerranéenne, soulignant sa "pleine solidarité" avec la République de Chypre, membre du bloc européen et dont l'autorité ne s'exerce que sur les deux-tiers (sud) du pays, le tiers nord étant occupé par l'armée turque.Elle réagissait notamment au blocage par la marine turque d'un navire du géant italien de l'énergie Eni qui devait effectuer des explorations gazières à l'est de Chypre, et qui a dû in fine quitter la zone."Pour la première fois, il y a une forte condamnation sans précédent des activités illégales et continues de la Turquie en Méditerranée orientale", a déclaré M. Anastasiades lors d'un forum consacré au secteur de l'énergie.Le président chypriote a accusé Ankara de mener une "politique de la canonnière" en bloquant le navire italien qui opérait dans la Zone économique exclusive, près des côtes de la partie de l'île occupée par l'armée turque et où habitent les Chypriotes-turcs.Le gouvernement chypriote a signé ces dernières années des contrats d'exploration avec des géants des hydrocarbures comme Eni, le Français Total ou l'Américain ExxonMobil.Mais Ankara, dont les troupes ont envahi en 1974 le nord de l'île en réaction à un coup d'Etat visant à rattacher l'île à la Grèce, réclame la suspension de toute exploration tant qu'une solution à la division de Chypre n'est pas trouvée.M. Anastasiades a estimé que l'objectif réel de la Turquie était de contrôler les routes d'approvisionnement en énergie dans la région."Les actions de la Turquie visent l'objectif à long terme que le pays devienne un centre d'approvisionnement énergétique exclusif pour l'Union européenne", a-t-il assuré.Ankara a qualifié vendredi d'"inacceptables" les critiques formulées par l'Union européenne.cc/kir/nbz/vl/az(©AFP / 27 mars 2018 14h39)