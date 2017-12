Dissolution imminente du Parlement en Italie

Le président de la République italienne, Sergio Mattarella, doit dissoudre le Parlement jeudi après-midi ou vendredi matin, en vue d'élections législatives prévues début mars, indiquent les médias italiens.Après avoir dressé devant la presse le bilan de l'année pour son gouvernement, M. Gentiloni doit se rendre dans l'après-midi auprès de M. Mattarella pour lui annoncer que son travail était terminé avec l'adoption du budget 2018.Le président Mattarella doit ensuite s'entretenir avec les présidents des deux chambres, avant de signer le décret de dissolution, précisent les médias du pays.La date des prochaines législatives sera fixée dans la foulée en conseil des ministres. Selon la presse italienne, les électeurs devraient être convoqués pour le dimanche 4 mars.Le gouvernement de Paolo Gentiloni est le troisième sous le mandat de l'actuel Parlement élu en février 2013."L'Italie s'est remise en marche après la crise la plus grave de l'après-guerre", s'est félicité M. Gentiloni lors d'une conférence de presse, en commentant l'action de son gouvernement.Ces prochaines élections ouvrent cependant une nouvelle page d'incertitude pour l'Italie. Le mode de scrutin laisse une large part à la proportionnelle et la dispersion annoncée des voix entre la droite, le centre gauche et les populistes du Mouvement 5 étoiles risquent de laisser le prochain Parlement sans majorité claire.Mais dans un pays qui a connu 64 gouvernements depuis la proclamation de la République en 1946, cette situation n'est pas une nouveauté."Les Italiens savent que dans les semaines a venir, les projecteurs seront braqués sur la campagne électorale, comme il est normal que cela se produise", a déclaré M. Gentiloni."Mais je vous assure (...) que le gouvernement ne ralentira pas (son) rythme. Dans les limites fixées par la Constitution, par les lois, le gouvernement gouvernera", a-t-il assuré.(©AFP / 28 décembre 2017 15h24)