Distribution des chaînes: "des chances d'aboutir" entre TF1 et Orange, selon Martin Bouygues

Paris - Les discussions entre l'opérateur Orange et TF1 sur la rémunération de services de diffusion enrichis ont "raisonnablement des chances d'aboutir", a estimé jeudi Martin Bouygues, le PDG de la maison-mère du groupe télévisuel."Ce sont des discussions normales entre un client et son fournisseur sur un produit nouveau et cela avance bien, je ne suis pas du tout inquiet sur la fin des négociations", a indiqué M. Bouygues, en marge de la présentation des résultats du groupe.TF1 a engagé un bras de fer avec les opérateurs dès 2016 afin d'obtenir une rémunération pour la fourniture de ses chaînes en clair, qu'il fournissait jusque-là gratuitement. Le groupe a mis en avant sa nouvelle offre "TF1 premium", enrichie de nouvelles fonctionnalités et proposée aux fournisseurs d'accès internet, câblo-opérateurs et opérateurs satellites.Les opérateurs se sont d'abord opposés en choeur à ce changement, puis se sont dits prêts à négocier avec le groupe de télévision la facturation de services additionnels.Le poids lourd de la télévision française a réussi à trouver un terrain d'entente avec SFR et Bouygues Telecom (avec qui il partage la même maison mère), qui ont accepté de payer pour la diffusion des programmes du groupe de télévision en échange d'une offre enrichie.Mais à ce stade, les négociations n'ont pas abouti avec Orange, ni avec Iliad, maison mère de Free, ni encore avec Canal+.Les "discussions ne se sont jamais arrêtées", mais "si vous souhaitez acheter une voiture de luxe au prix d'une Lada, forcément cela peut poser problème", a noté jeudi Martin Bouygues, en référence au montant qu'Orange est prêt à investir pour pouvoir diffuser ces services.Mercredi, Stéphane Richard, le PDG d'Orange, avait estimé qu"'il y a un principe qui existe depuis toujours: les chaînes gratuites sont gratuites. Nous avons obligation de les transporter sans faire payer pour leur transport, nous n'allons pas payer pour le faire".Martin Bouygues a, lui, précisé jeudi: "la loi dit que l'on a une obligation de gratuité sur le hertzien, le reste (à savoir les box des opérateurs NDLR) ne rentre pas dedans".els/soe/pid(©AFP / 22 février 2018 11h51)