Dix-neuf accords commerciaux signés en marge de la visite du prince saoudien

Paris - La visite en France du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane se soldera par la signature de 19 accords commerciaux entre entreprises françaises et saoudiennes, a annoncé mardi une source de la délégation saoudienne.Ces lettres d'intention concernent les secteurs de la pétrochimie, du traitement de l'eau, des contenus numériques ou encore de l'industrie.L'un des accords les plus importants de la liste concerne le français Total et le saoudien Saudi Aramco, qui entendent développer ensemble un site pétrochimique en Arabie Saoudite.Le groupe Webedia (sites Allociné ou Purepeole) ainsi que le géant du traitement de l'eau et des déchets Veolia figurent également parmi les entreprises françaises concernées.Mohammed ben Salmane termine mardi une visite officielle de deux jours en France, à teneur culturelle et diplomatique plus qu'économique. Le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs déjà annoncé qu'il se rendrait en Arabie saoudite "en fin d'année", cette fois pour parapher des contrats.jc-ac/aue/boc/jpr(©AFP / 10 avril 2018 12h18)