27 avril 2018 : à la Resega de Lugano, les jeux sont faits. Les ZSC Lions ont remporté leur neuvième titre suisse, après des play-offs incroyables. Au milieu des cris de joie, Riccardo Signorell filme. En effet, le réalisateur et ancien hockeyeur a accompagné les Lions depuis les quarts de finale des play-offs. En exclusivité pour MySports, il a tourné un film qui donne une perspective unique sur le club : « Les joueurs, par leur calme et leur ouverture d'esprit, m'ont fasciné. J'ai ainsi filmé des moments et des émotions vraiment rares, que ce soit dans les vestiaires ou sur les bancs. »

Les derniers play-offs de Mathias Seger

Le documentaire se concentre sur Mathias Seger, joueur mythique qui, après 19 saisons avec les ZSC Lions, a décidé de raccrocher ses patins. Des amis de toujours comme son ancien coéquipier Mark Streit ou le président des ZSC Walter Frei, ainsi que Nina, la femme de « Segi », nous parlent du hockeyeur suisse le plus marquant des dernières décennies.

« Ce documentaire montre notre passion pour le hockey suisse. Pour moi, Mathias Seger est idéal pour un tel projet. Et le titre remporté par les ZSC est vraiment la cerise sur le gâteau », se réjouit Alex Burkhalter, rédacteur en chef de MySports. « L'expertise de Riccardo a permis de réaliser un film qui rend hommage au hockey et qui enthousiasmera les fans, même ceux dont le coeur bat pour un autre club que les Lions. »

Mathias Seger : Playoffs & Goodbye

sera diffusé pour la première fois le lundi 7 mai 2018 à 20 h 15 sur la chaîne de base MySports HD, comprise sans frais supplémentaires dans l'offre TV de base des câblo-opérateurs. Le film sera aussi disponible sur la chaîne YouTube de MySports

accompagnait trois joueurs pendant la préparation de la saison 2017/2018.

La bande-annonce du film est disponible ici

Vous trouverez de plus amples informations sur MySports sur mysports.ch

.

