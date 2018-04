Don saoudien de 150 millions de dollars au profit de Jérusalem-Est (roi Salmane)

Dhahran (Arabie saoudite) - Le roi Salmane d'Arabie saoudite a annoncé dimanche, lors du 29e sommet arabe, un don saoudien de 150 millions de dollars au profit de l'administration des biens religieux musulmans à Jérusalem-Est."L'Arabie saoudite annonce un don de 150 millions de dollars pour soutenir l'administration des biens islamiques de Jérusalem", a dit le souverain en qualifiant la réunion des dirigeants arabes de "sommet de Jérusalem"."Je nomme ce sommet de Dhahran sommet de Jérusalem pour que tout le monde sache que la Palestine et son peuple restent au coeur des préoccupations des Arabes", a-t-il dit.Le roi Salmane a par ailleurs annoncé un don saoudien de 50 millions de dollars au profit de l'Unrwa, l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens.Cette organisation, qui apporte son aide à plus de trois millions de personnes, traverse de sérieuses difficultés financières.Elle a déclaré à la mi-mars ne disposer des fonds nécessaires que jusqu'à l'été, après la décision de Washington de ne plus la financer.Pierre Krähenbühl, commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (Unrwa), a récemment expliqué que l'agence cherchait 441 millions de dollars (361 millions d'euros) pour poursuivre ses activités mais que seulement 100 millions de dollars avaient été promis par les donateurs.(©AFP / 15 avril 2018 13h32)