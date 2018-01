Donald Trump rencontrera Theresa May à Davos

Washington - Le président américain Donald Trump rencontrera la semaine prochaine à Davos la Première ministre britannique Theresa May, a annoncé vendredi la Maison Blanche après une longue série d'accrocs entre Washington et Londres depuis son arrivée au pouvoir il y a un an.Cette rencontre bilatérale lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, sera l'occasion de "renforcer la relation spéciale" entre Etats-Unis et Royaume-Uni, a indiqué Sarah Sanders, porte-parole de la Maison Blanche.Le président américain devrait rencontrer d'autres dirigeants à l'occasion de son passage dans la station de sports d'hiver huppée, mais l'exécutif n'a confirmé aucun autre tête-à-tête à ce stade.Dernier couac en date entre les deux alliés historiques: l'annulation soudaine par Donald Trump de sa visite destinée à inaugurer la nouvelle ambassade des Etats-Unis dans la capitale britannique où il risquait d'être accueilli par des manifestations hostiles.Attendu à Londres lundi, le secrétaire d'Etat Rex Tillerson américain, se rendra, lui, sur les lieux. "Je ne crois pas qu'il y ait de cérémonie d'inauguration prévue", a indiqué un haut diplomate américain, assurant que les travaux étaient toujours en cours et qu'il y avait encore "beaucoup de débris dans le lobby et ailleurs".En novembre, M. Trump avait retweeté des vidéos anti-musulmans mises en ligne par la vice-présidente du groupe d'extrême-droite Britain First, provoquant une vive réaction de la Première ministre britannique.(©AFP / 19 janvier 2018 21h43)