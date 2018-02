Donald Trump se dit "totalement opposé aux violences conjugales"

Washington - Donald Trump s'est dit "totalement opposé aux violences conjugales" mercredi, de nombreux critiques lui reprochant d'avoir trop ardemment défendu un ancien collaborateur accusé de violences par ses deux ex-épouses."Je suis totalement opposé aux violences domestiques quelles qu'elles soient, tout le monde sait ça et il ne faudrait pas avoir à le répéter", a déclaré le président américain devant la presse.Rob Porter a été contraint de démissionner le 7 février de son poste de secrétaire du personnel de la Maison Blanche. Le président avait réagi à ce départ en saluant le travail de M. Porter et en questionnant la façon dont le diplômé de Harvard était traité."Nous lui souhaitons le meilleur. (...) C'est évidemment un moment difficile pour lui. Il a fait du très bon travail pendant qu'il était à la Maison Blanche", avait dit vendredi M. Trump depuis le Bureau ovale.Samedi matin, il tweetait: "Des gens voient leur vie détruites et brisées par de simples accusations. Certaines sont vraies et certaines sont fausses. Certaines sont vieilles et certaines sont récentes"."Quelqu'un qui est faussement accusé ne peut pas s'en remettre, sa vie et sa carrière sont finies. Ca n'existe plus les procédures équitables ?", avait-il ajouté, déclenchant de nombreuses critiques notamment parce qu'il n'a mentionné à aucun moment les victimes de violences conjugales.Les versions différentes fournies par la Maison Blanche sur le moment où les hauts responsables de l'exécutif ont été au courant des accusations et sur comment M. Porter avait pu avoir accès à des documents hautement confidentiels sans avoir obtenu les habilitations de sécurité nécessaires ont amplifié le scandale.Et la démission vendredi d'un second employé, également accusé de violences conjugales, n'a rien arrangé. David Sorensen, chargé de la rédaction des discours, nie lui aussi les accusations de son ex-femme.(©AFP / 14 février 2018 20h31)