Données consommateurs: Casino acquiert 100% de sa filiale RelevanC, créée avec Redpill

Paris - La société RelevanC, une filiale de Casino lancée en octobre avec la start-up Redpill et destinée à croiser les données des clients du distributeur en ligne et en magasins, est désormais contrôlée à 100% par le groupe français, a-t-elle annoncé jeudi."Le groupe Casino devient désormais actionnaire à 100% de RelevanC et confirme son ambition de se positionner sur ce nouveau métier en forte croissance en exploitant activement le potentiel de ses données", affirme dans un communiqué relevanC.Depuis sa création à l'automne dernier, RelevanC récupère les données sur les sites internet du groupe français coté en Bourse, notamment Cdiscount, poids lourd de l'e-commerce en France, et au sein de ses magasins (60 millions de transactions chaque mois): Géant Casino, Supermarchés Casino, Monoprix, Franprix, Leader Price ou Naturalia.Ces données alimentent près de 1.100 segments (âge, sexe, lieu mais aussi comportement d'achat, consommation passée, intention d'achat et médias privilégiés etc.) créés par RelevanC et regroupant des profils de consommateurs."L'exploitation de ces données permet de mener des études consommateurs approfondies, mais aussi de lancer des campagnes publicitaires numériques ciblées et d'en mesurer la performance sur les ventes réelles réalisées dans les différents points de ventes", précise RelevanC.La plate-forme est désormais pleinement opérationnelle: les données des consommateurs issues des enseignes du groupe Casino ont été enrichies "grâce à des partenariats conclus avec des médias Premium, incluant TF1, Aufeminin.com, France Télévisions et Amaury Media".En outre, "l'outil de mesure de performance", qui permet de déterminer l'impact d'une campagne publicitaire numérique sur le comportement réel d'achats en magasin, a été développé avec des premiers résultats "prometteurs" auprès de grandes marques alimentaires.C'est pourquoi, "après cette phase réussie d'incubation, Casino et Redpill ont décidé de faire évoluer leurs accords pour engager la phase de développement" de RelevanC, explique le communiqué.Le traitement des données est devenu une priorité pour les distributeurs en ligne mais aussi physiques, face à la montée en puissance du géant américain Amazon qui a développé une expertise poussée de ciblage des consommateurs.lrb/vab/LyS(©AFP / 01 mars 2018 17h54)