Données: la nouvelle législation américaine, opportunité pour les Européens (responsable d'Orange)

Paris - La nouvelle législation américaine "cloud act" est une opportunité pour la filière numérique européenne de reconquérir du terrain dans le recueil et le stockage de données face aux géants américains, a estimé jeudi Thierry Bonhomme, haut responsable d'Orange.Le "cloud act", signé par Donald Trump le 24 mars, donne un cadre légal pour la saisie d'emails et de données par les autorités américaines dans les centres de données situés hors des Etats-Unis."C'est juste effrayant pour n'importe quel acteur international basé en Europe, en Asie ou en Afrique", a estimé devant quelques journalistes Thierry Bonhomme, qui dirige Orange Business Services, la branche de service aux entreprises d'Orange."Le gouvernement américain, si vous utilisez des outils américains, vous pique des données de façon extra-territoriale, c'est écrit dans la loi"."De mon point de vue, ça peut permettre de remettre en selle l'industrie française et européenne" face à ses rivaux américains, a-t-il estimé.Les géants d'internet américains, les GAFAM (Google Amazon Facebook Apple Microsoft) ont collecté grâce à leurs services d'immenses quantités de données de leurs utilisateurs partout dans le monde.Ils sont également les champions incontestés du stockage de données grâce à leurs centres de stockage géants, aux Etats-Unis et partout dans le monde.Les Européens sont pour l'instant très peu présents dans ces domaines, à de rares exceptions près, comme le suédois Spotify pour les plateformes numériques et le français OVH pour le stockage de données.Selon M. Bonhomme, le futur règlement européen sur les données (RGPD) est un atout supplémentaire pour les acteurs européens du numérique.Ses dispositions très protectrices pour les données personnelles des Européens s'adressent à toutes les entreprises qui en détiennent, quelle que soit leur nationalité.Elles s'appliquent donc aux groupes américains qui stockent des données européennes aux Etats-Unis, par exemple."Cela remet au même niveau" que les acteurs européens "les acteurs asiatiques ou américains qui interviennent en Europe, et je pense que c'est une opportunité", a déclaré M. Bonhomme.Actuellement, "la plupart des données des Européens" sont "traitées hors d'Europe, ce n'est pas raisonnable", a-t-il estimé.lby/els/jpr(©AFP / 05 avril 2018 17h03)