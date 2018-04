Données personnelles: l'UE plus forte face aux GAFA (présidente Cnil)

FACEBOOK

Paris - La nouvelle législation européenne sur la protection des données personnelles va donner à l'UE une "force de frappe nouvelle" face aux géants de l'internet sur les questions de respect de la vie privée, a estimé mardi la présidente de la Cnil.Avec l'entrée en vigueur le 25 mai du nouveau règlement européen sur la protection des données (RGPD), les différentes autorités nationales comme la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) pourront "prendre une décision collective" sur d'éventuels manquements des Gafa à leurs obligations de protection des données, et "cela nous donne(ra) collectivement une force beaucoup plus importante que précédemment", a affirmé Isabelle Falque-Pierrotin en présentant le bilan annuel de l'institution."Aujourd'hui, une partie de nos difficultés vis-à-vis de ces grands acteurs, c'est qu'ils jouent la France contre l'Irlande, l'Irlande contre le Luxembourg, le Luxembourg contre les Pays-Bas", a-t-elle rappelé.Avec le RGPD, l'Union européenne va pouvoir être "plus efficiente" face à eux, a-t-elle souligné.Interrogée par ailleurs sur la possibilité d'une procédure de la Cnil dans l'affaire Facebook/Cambridge Analytica - les données personnelles de 200.000 Français environ pourraient être concernées- , Mme Falque-Pierrotin a réservé sa réponse."Nous allons faire quelque chose", mais "est-ce que ce sera autonome" ou "dans le cadre du G29", le groupe des régulateurs nationaux de l'UE sur la protection des données, "cela n'a pas été totalement élucidé", a-t-elle déclaré."Nous attendons d'avoir un certain nombre de retours" des régulateurs britanniques et irlandais qui ont ouvert des procédures pour "savoir si nous mêmes nous sommes compétents pour engager le cas échéant des contrôles", a-t-elle dit.Facebook est englué dans une crise sans précédent depuis la révélation du fait que les données de quelque 87 millions de ses utilisateurs se sont retrouvées dans les mains de la firme d'analyse de données Cambridge Analytica, qui a ensuite travaillé pour la campagne présidentielle de Donald Trump.Les données de quelque 2 millions d'Européens seraient concernées par le scandale.lby/tq/(©AFP / 10 avril 2018 15h37)