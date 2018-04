Doodle: nouveau Chief Technology Officer et VP of Marketing & Communication

Zurich, le 25 avril 2018 - Le planificateur de rendez-vous en ligne Doodle renforce son équipe avec deux nouveaux membres dès le 1er mai 2018. Ingénieur en informatique technique, Jens Naie a occupé différents postes au sein du groupe Takeaway.com (Lieferando.de) avant de rejoindre Doodle. Il a récemment été responsable du secteur informatique de l'entreprise en Allemagne. S'ajoutent entre autres à sa carrière la plus grande communauté d'architectes germanophone et la plateforme d'appel d'offres competitionline dont il était partenaire et directeur technique. «La technologie de Doodle orientée vers l'avenir me fascine, comme l'intelligence artificielle de l'agent conversationnel Meekan qui offre une planification de rendez-vous automatisée. Je me réjouis de travailler en collaboration avec des experts de haut niveau du secteur IT.»Tilman Eberle devient le nouveau VP of Marketing & Communication, un poste nouvellement créé. Dans ce cadre, il supervisera toutes les activités de marketing et de communication de Doodle dans le monde entier. Tilman Eberle a déjà travaillé pour Doodle entre 2008 et 2012 et a participé au développement de la marque. Dernièrement, il a été Head of Marketing and Communications au sein de video intelligence AG et avant cela, il a occupé un poste similaire au sein de la plateforme de vidéo à la demande Viewster pendant plusieurs années. «Je me réjouis particulièrement d'être de retour et d'aider à façonner la nouvelle vision de Doodle en tant que planificateur leader», explique Tilman Eberle.Gabriele Ottino, Managing Director de Doodle: «Doodle dispose d'une équipe très talentueuse sur les sites de Zurich, Berlin, Tel Aviv et Belgrade. Les deux nouveaux arrivants sont les candidats parfaits pour notre équipe et notre stratégie de croissance mondiale. Avec Tilman, nous retrouvons une vieille connaissance dotée d'une grande expertise marketing. Ces dernières années, il a pu constamment élargir son expérience dans les secteurs B2C et B2B. Il connaît Doodle et son histoire à succès depuis ses débuts. Je me réjouis également du recrutement de Jens, expert informatique, en tant que CTO, un poste clé pour notre entreprise de technologie. Il a construit une grande équipe de développeurs chez Lieferando et sera en mesure de mettre à profit cette expérience chez Doodle car nous allons développer ce secteur au cours des mois à venir.»Nicole Bänninger, responsable médias - Communication d'entreprise Tamedia+41 44 248 41 87, nicole.baenninger@tamedia.ch Planifiez vos rendez-vous rapidement en toute simplicité: avec le leader de la planification de rendez-vous en ligne doodle.com, la société Doodle SA basée à Zurich permet de gagner un temps précieux aux quatre coins de la planète. Le service de base gratuit est utilisé chaque mois par plus de 28 millions de personnes dans le monde entier, qu'il s'agisse d'une réunion du Comité directeur, d'une réunion d'équipe, d'un repas entre amis ou d'un week-end d'excursion. Les abonnements Premium avec fonctions complémentaires complètent l'offre Doodle. Doodle appartient au groupe de médias suisse Tamedia. tensid.ch / 25.04.2018 11h01)