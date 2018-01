Dopage: le Kremlin qualifie de "diffamation" les accusations contre Poutine

Moscou - Le Kremlin a qualifié mardi de "diffamation" les déclarations de l'ex-haut responsable de l'antidopage russe Grigori Rodtchenkov, qui a accusé Vladimir Poutine d'avoir joué un rôle crucial dans l'organisation du dopage des sportifs russes aux Jeux olympiques."C'est une nouvelle diffamation qui ne se base sur aucune preuve", a assuré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, alors que la Russie est engluée dans un scandale de dopage organisé qui a notamment abouti à sa suspension des jeux Olympiques d'hiver-2018 à Pyeongchang.Dans un entretien diffusé lundi soir sur la chaîne allemande ARD, Grigori Rodtchenkov, ancien directeur du laboratoire antidopage de Moscou devenu lanceur d'alertes réfugié aux Etats-Unis, a affirmé que "seul le président peut donner une telle mission aux services de sécurité, le FSB", en évoquant le système de dopage organisé mis en place en Russie et couvert selon lui par les services spéciaux.En 2016, le rapport McLaren commandé par l'Agence mondiale antidopage (AMA) a révélé l'organisation en Russie de ce système institutionnalisé de dopage, notamment lors des Jeux olympiques d'hiver 2014 à Sotchi.Moscou a toujours réfuté la dimension institutionnelle du système de dopage. En décembre, les services d'enquête russes ont même accusé M. Rodtchenkov, dont le témoignage a été à l'origine du scandale, d'avoir dopé personnellement les sportifs russes et d'avoir "manipulé" les tests."Monsieur Rodtchenkov est recherché (par la Russie, ndlr), il est visé ici par une enquête", a rappelé M. Peskov. "C'est une personnalité tout à fait odieuse qui a des problèmes avec la loi (...) et ne peut évidemment pas être perçue comme une source d'information qui mérite une confiance quelconque", a-t-il souligné.Aucune enquête de l'Agence mondiale antidopage n'a conclu jusqu'ici à la responsabilité du président russe.(©AFP / 30 janvier 2018 09h47)