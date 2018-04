Dormakaba dissout sa coentreprise Dorset Kaba en Inde

Zurich (awp) - Dormakaba et son partenaire indien se sont accordés sur une dissolution de leur coentreprise en Inde, fondée en 2007 et détenue à 74% par le fournisseur zurichois d'accès sécurisés aux bâtiments. Les activités de Dorset Kaba dans le domaine des serrures seront intégrées à la filiale Dorma India, tandis que Dorset Industries conservera les composants pour portes, précise un communiqué publié mardi.Mi-2014, soit un an avant sa fusion avec l'allemand Dorma, Kaba avait repris pour un montant non dévoilé une part supplémentaire de 25% dans Dorset Kaba, s'offrant par la même occasion une majorité de contrôle sur la coentreprise.jh/fr(AWP / 03.04.2018 06h58)