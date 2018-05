Dormakaba rachète le péruvien Klaus Group, chiffre d'affaires 12 mio USD

Zurich (awp) - Dormakaba se félicite mardi de la finalisation du l'acquisition de Klaus Group, leader du marché de la serrurerie dans plusieurs pays sud-américains. Basée à Lima, la société fabrique des clés brutes ainsi que d'autres produits en cuivre. L'année dernière, elle a réalisé un chiffre d'affaires de près de 12 millions de dollars (11,9 millions de francs).Cette acquisition permet à l'unité Key Systems du groupe zurichois de renforcer sa présence dans la région et de profiter d'un réseau de distribution établi pour écouler ses propres produits, notamment ses fraiseuses pour clés et ses solutions d'automation. Les deux parties ont convenu de garder confidentiels les détails financiers de l'opération.Dormakaba s'attend toutefois à ce que celle-ci contribue immédiatement à l'amélioration du bénéfice par action, et dès la deuxième année à celle de la marge opérationnelle brute (Ebitda).buc/tn(AWP / 15.05.2018 06h56)