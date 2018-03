Dormakaba: résultats semestriels en hausse, mais les marges déçoivent

(texte complété et remanié après CP de bilan)Zurich (awp) - Le groupe Dormakaba a bouclé le premier semestre de son exercice décalé 2017/18, clos en décembre, sur un bénéfice net en hausse. Dans son communiqué, le spécialiste des techniques de sécurité se félicite des progrès réalisés dans le processus d'intégration et des économies qui ont dopé la rentabilité. Toutefois des marges en deçà des expectatives et un coup de rabot sur les objectifs annuels ont valu à l'action de croupir aux tréfonds du classement des valeurs de la Bourse suisse mardi.Les ventes semestrielles ont bondi d'un cinquième (+19,3%) et dépassent désormais les 1,40 mrd CHF. En termes organiques, la croissance est ressortie à 2,9%, précise la société zurichoise mardi.L'excédent brut d'exploitation (ebitda) est ressorti à 210,9 mio, en hausse de 20,2% par rapport à la même période un an plus tôt, pour une marge afférente de 15,1%, en hausse de 20 points de base (pb). Quant au bénéfice net, il a progressé de 8,1% sur un an à 113,6 mio CHF.Si le chiffre d'affaires net dépasse les 1,38 mrd CHF attendus par les analystes, les autres indicateurs sont ressortis en dessous des projections les plus conservatrices du consensus AWP.Pour l'ensemble de l'exercice en cours, la direction de Dormakaba a ramené ses prévisions de croissance à 3,5%, contre 4,0-4,5% précédemment, mais continue de viser une amélioration de sa rentabilité opérationnelle. La marge ebitda était ressortie à 15,4% en 2016/17.Lors de la conférence de bilan, le directeur financier (CFO) du groupe sis à Rümlang, Bernd Brinker, a dit s'attendre à une croissance plus dynamique au deuxième semestre qu'au premier.Revenant sur une croissance organique jugée décevante même à l'aune des ambitions de l'entreprise, le directeur général (CEO) Riet Cadonau a expliqué la contre-performance par les vicissitudes rencontrées sur les marchés américain et allemand.BANCOMATS DÉPASSÉSLa demande des fabricants de distributeurs automatiques de billets comme NCR et Diebold Nixdorf a fléchi. Il s'agit d'une tendance attendue, qui s'observe dans tous les pays industrialisés, avec l'avènement des solutions de paiement sans espèces. Ces clients concentrent désormais leurs efforts sur des marchés émergents comme l'Inde et la Chine, a souligné le patron du groupe germano-suisse.Par ailleurs, les ouragans qui ont frappé les Etats-Unis l'été dernier ont causé des retards dans plusieurs projets d'envergure. "Au vu des résultats obtenus au cours des six premiers mois de l'exercice, nous sommes devenus plus circonspects pour 2017/18", a affirmé le patron de Dormakaba.Baader Helvea constate que la hausse du bénéfice semestriel reste inférieure de près de 15% à la moyenne des projections, mais salue la poussée de croissance attendue en France et au Moyen-Orient. La note hold est confirmée, ainsi que l'objectif de cours de 1000 CHF tout rond.La croissance légèrement supérieure aux attentes est à mettre au crédit des acquisitions, souligne Vontobel. En raison du rabotage des objectifs annuels, ainsi que de la récente dépréciation du dollar face au franc, l'établissement zurichois va revoir à la baisse ses estimations et l'objectif fixé à 1000 CHF. La recommandation hold en revanche est maintenue.La copie rendue par le groupe germano-suisse n'a pas été du goût des investisseurs, qui se sont massivement détournés du titre. A 15h05, la nominative Dormakaba accusait encore un recul de 7,4% à 784 CHF, après avoir plongé à 737 CHF dans la matinée, alors que la moyenne du marché (SPI) progressait de 0,39%.buc/al/lk(AWP / 06.03.2018 15h50)