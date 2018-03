Dormakaba termine le 1er semestre sur des résultats en hausse

Zurich (awp) - Le groupe Dormakaba a bouclé le premier semestre de son exercice décalé 2017/18 sur un bénéfice net en hausse de 8,1% sur un an à 113,6 mio CHF. Dans son communiqué, le spécialiste des techniques de sécurité explique sa bonne performance notamment par les progrès réalisés dans le processus d'intégration, qui s'est traduit par des économies qui ont dopé la rentabilité.Les ventes semestrielles ont bondi d'un cinquième (+19,3%) et dépassent désormais les 1,40 mrd CHF. En termes organiques, la croissance est ressortie à 2,9%, précise la société zurichoise mardi. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) est ressorti à 210,9 mio, en hausse de 20,2% par rapport à la même période un an plus tôt.Si le chiffre d'affaires net dépasse les 1,38 mrd CHF attendus par les analystes, les autres indicateurs sont ressortis en dessous des projections les plus conservatrices du consensus AWP.Pour l'ensemble de l'exercice, la direction de Dormakaba a ramené ses prévisions de croissance à 3,5%, contre 4,0-4,5% précédemment, mais continue de viser une amélioration de sa rentabilité opérationnelle.buc/al(AWP / 06.03.2018 07h25)