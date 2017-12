Dossier Odebrecht: le président du Pérou interrogé par le parquet

Le président du Pérou Pedro Pablo Kuczynski était interrogé jeudi par le parquet anticorruption péruvien pour ses liens avec Odebrecht, le géant du BTP brésilien, a annoncé le service de presse du président.Odebrecht a reconnu avoir payé près de cinq millions de dollars à des entreprises de conseil liées au chef de l'Etat, alors ministre, entre 2004 et 2013, des affirmations qui ont mené M. Kuczynski à frôler la destitution la semaine dernière."Le président Kuczynski est réuni avec les procureurs depuis 9H30 ce matin (14H30 GMT) au siège du gouvernement", a déclaré à l'AFP le service de presse qui estime que l'interrogatoire pourrait durer plusieurs heures.Cette rencontre, prévue le 21 décembre, a été retardée à la demande du chef de l'Etat qui se défendait ce jour-là devant le Parlement contrôlé par l'opposition qui demandait sa destitution.C'est la deuxième fois que le président âgé de 79 ans est interrogé par le parquet dans le dossier Odebrecht. Le 31 mars, l'entretien avait duré trois heures.Au même moment, la dirigeante de l'opposition Keiko Fujimori était aussi au siège du parquet pour cette même affaire et les liens avec le financement de ses campagnes électorales.Cet épisode judiciaire intervient alors que "PPK" (acronyme et surnom de Pedro Pablo Kuczynski) a déclenché une crise politique dimanche en accordant une grâce à l'ex-président Alberto Fujimori, qui purgeait une peine de 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité et corruption.Le chef de l'Etat s'était pourtant engagé durant sa campagne électorale de 2016 à ne pas libérer M. Fujimori, 79 ans.Cette décision a provoqué une fronde politique et des manifestations, alors que le président venait jeudi d'éviter une destitution par le Parlement, après avoir reçu le soutien d'une partie du mouvement politique fondé par M. Fujimori, pourtant dans l'opposition.(©AFP / 28 décembre 2017 17h31)