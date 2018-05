Dottikon ES a étoffé ses revenus annuels à 158,2 millions de francs

Zurich (awp) - Le chimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Dottikon Exclusive Synthesis (ES) a généré sur son exercice décalé 2017/18, clos fin mars, un chiffre d'affaires de 158,2 millions de francs, en hausse de 4,3% sur un an. Le bénéfice net s'est enrobé de 16,4% à 25,9 millions.L'alourdissement des frais de personnel et d'approvisionnement a été surcompensé par l'allègement des charges d'amortissement et de dépréciation, ainsi que des dépenses annexes.La marge brute opérationnelle (Ebitda) a ainsi fondu de 2,1% à 29,9%, pour un résultat afférent de 47,3 millions, tandis que la marge d'exploitation (Ebit) s'est étoffée de 2,0% à 31,1 millions.Le conseil d'administration recommandera néanmoins aux actionnaires de se passer une nouvelle fois de dividende au titre de l'exercice écoulé, indique le compte rendu publié jeudi.La direction ambitionne sur l'exercice en cours de comptabiliser un chiffre d'affaires à peu près stable sur un an, malgré un accès de faiblesse attendu en première moitié d'année.jh/al(AWP / 31.05.2018 07h28)