Double meurtre dans un hôtel multi-étoilé de Hong Kong

Hong Kong - Un Sud-Coréen soupçonné du meurtre de sa femme et de son fils dimanche au Ritz-Carlton, luxueux hôtel sur le front de mer à Hong Kong, a été arrêté, ont annoncé les autorités.Les policiers sont arrivés sur les lieux après avoir été avertis d'une dispute entre un homme et une femme.Ils ont retrouvé les corps sans vie d'une femme et d'un petit garçon. L'homme a été arrêté pour meurtres et hospitalisé.La police s'est refusée à préciser les liens entre les trois personnes, se bornant à dire qu'ils étaient de nationalité étrangère.Le consulat de Corée du Sud à Hong Kong a confirmé cependant qu'il s'agissait de Sud-Coréens membres de la même famille.D'après le site d'informations hongkongais Apple Daily, le couple de quadragénaires et leur fils de sept ans étaient arrivés à l'hôtel quelques jours auparavant.L'établissement cinq étoiles occupe les derniers étages du plus grand gratte-ciel de l'ancienne colonie britannique, l'ICC. Il est connu pour ses vues spectaculaires sur la ville et le port de Victoria."Nos pensées vont à la famille des clients impliqués en ces moments difficiles", a déclaré un porte-parole de l'hôtel, se refusant à tout autre commentaire.(©AFP / 14 janvier 2018 08h48)