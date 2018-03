Doux: l'offre de LDC incluse dans celle d'un consortium, 920 personnes reprises

L'offre de LDC (poulets de Loué) pour la reprise partielle du groupe volailler Doux s'inscrit dans les "offres concertées" d'un consortium qui permettrait de conserver 920 emplois, ont annoncé jeudi la coopérative Terrena et le ministère de l'Agriculture.Ce consortium, composé des principaux acteurs français de la filière avicole, LDC et Terrena, qui avait repris Doux ainsi que du premier client de Doux, le groupe saoudien Al-Munajem et de la société Les Volailles de Plouray, proposerait par ailleurs 418 offres de reclassement aux autres salariés de Doux, qui emploie actuellement 1.187 personnes.(©AFP / 29 mars 2018 09h52)