Dray veut une loi pour rendre transparents les salaires dans les entreprises

Le conseiller régional Julien Dray, qui pourrait prochainement se déclarer candidat à la tête du PS, a continué lundi de dérouler ses propositions, en proposant la rédaction d'une "loi qui permette la publication de tous les salaires dans un entreprise"."Je veux une loi qui permette la publication de tous les salaires dans une entreprise", a déclaré M. Dray, invité de l'émission L'Epreuve de Vérité de Public Sénat en partenariat avec Les Echos, Radio classique et l'AFP."On veut la transparence partout. Pourquoi il n'y aurait pas de transparence sur la rémunération salariale dans les entreprises ? (...) Dans une entreprise, les salariés ils ne comptent pas? Ils n'ont pas le droit de savoir qui gagne quoi ? Ils sont acteurs de la vie de l'entreprise", a-t-il justifié.Pour M. Dray, une telle mesure permettrait de "lutter pour qu'il y ait enfin l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que combien de femmes ont découvert à la photocopieuse la différence de salaire qu'il y avait entre un cadre et elle-même ? En générale c'est de l'ordre de 20 à 30%", a-t-il conclu.(©AFP / 15 janvier 2018 22h54)