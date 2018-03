SALESFORCE.COM

San Francisco - La société de stockage de données en ligne Dropbox espère lever jusqu'à 748 millions de dollars via son entrée en Bourse et un autre placement privé, selon une version actualisée de son projet d'introduction en Bourse rendue publique lundi.L'entreprise va émettre 36 millions d'actions de classe A à un prix compris entre 16 et 18 dollars, espérant lever ainsi jusqu'à 648 millions de dollars, selon le document publié sur le site du gendarme boursier américain SEC.L'opération prévue cette année serait ainsi une des plus importantes introductions en Bourse depuis Snapchat en mars 2017.Dropbox a également prévu de vendre pour 100 millions de dollars d'actions à la branche capital-risque de la société de services de "cloud" Salesforce, via un placement privé, selon ce document.Selon un calcul de l'agence Bloomberg, Dropbox serait ainsi valorisée autour de 7,1 milliards de dollars, soit moins qu'après son dernier tour de table réalisé en 2014, où elle était valorisée autour de 10 milliards de dollars.La "licorne", un terme regroupant les sociétés non cotées du secteur technologique valorisées au-delà du milliard de dollars, avait déposé à la SEC le mois dernier le document relatif à l'opération, précisant qu'elle espérait la réaliser dans le courant de cette année mais qui ne donnait pas encore de prix d'introduction.La société sera cotée sur la plateforme d'échanges des valeurs technologiques Nasdaq sous le symbole "DBX".Dropbox, basé à San Francisco, perd encore beaucoup d'argent. Et s'il revendique 500 millions d'utilisateurs dans 180 pays, il ne possédait que 11 millions de clients payants en fin d'année dernière, selon le document fourni à la SEC le mois dernier et dans lequel l'entreprise doit, conformément aux règles boursières, expliquer précisément le contexte de son projet.Dropbox y reconnaissait aussi que "la majorité de (ses) utilisateurs pourrait ne jamais passer à la version payante" et que les dépenses allaient augmenter à court terme pour faire croître l'entreprise.Le groupe, créé en 2007, a dégagé l'an dernier un revenu de 1,11 milliard de dollars, en hausse de 31% par rapport l'année précédente. Mais il a accusé 111 millions de dollars de pertes, selon le même document. Au 31 décembre 2017, il avait accumulé un déficit supérieur à 1 milliard de dollars.Mais Dropbox assure aussi que "le besoin pour notre plateforme ira croissant" car les entreprises ont de plus en plus souvent des équipes dans le monde entier et parce que "les contenus sont de plus en plus éparpillés sur des outils et des appareils incompatibles".Dropbox faisait partie des noms fréquemment évoqués pour des entrées en Bourse. "Licorne" emblématique, le service de réservation de voitures avec chauffeur Uber espère le faire l'an prochain tandis qu'à l'inverse, Airbnb a déjà indiqué que ce ne serait pas pour cette année.Spotify, le service suédois de streaming musical, a aussi décidé de se lancer et a déposé à la SEC fin février son dossier d'introduction à la Bourse de New York.Ces annonces interviennent un peu moins d'un an après l'entrée en Bourse de Snap, la maison mère de Snapchat, qui avait pendant quelque temps semblé refroidir les ardeurs car, introduit à 24 dollars, le titre avait assez vite dégringolé. Il se négocie actuellement autour de 17 à 18 dollars.pan-jc/jld/pb(©AFP / 12 mars 2018 17h51)