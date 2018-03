Dropbox relève de 2 dollars son prix d'entrée en Bourse

SALESFORCE.COM

New York - La société de stockage de données en ligne Dropbox a annoncé mercredi relever de 2 dollars la fourchette du prix de sa prochaine introduction en Bourse, ce qui suggère une forte demande alors que les incertitudes règlementaires entourant le secteur technologique inquiètent les marchés.L'entreprise espère toujours placer 36 millions de titres auprès des investisseurs pour ses premiers pas boursiers mais le prix a changé comparé à il y a une dizaine de jours.Dropbox compte désormais céder ces actions dans une fourchette comprise entre 18 et 20 dollars, contre 16 et 18 dollars auparavant, ce qui lui permettrait de lever jusqu'à 720 millions de dollars, selon un document adressé au gendarme de la Bourse, la SEC.Cette transaction valoriserait l'ensemble du groupe à 7,85 milliards de dollars, bien loin des 10 milliards de dollars avancés lors de son dernier tour de table réalisé en 2014.Le prix d'introduction final est attendu ce jeudi pour un début de cotation vendredi sur la plateforme d'échanges des valeurs technologiques Nasdaq sous le symbole "DBX".Le relèvement de prix suggère un fort intérêt pour Dropbox de la part des marchés lors de la traditionnelle tournée de présentation de l'entreprise aux investisseurs prévue avant une introduction en Bourse (IPO).D'autant qu'il intervient au moment où le secteur technologique fait face à une méfiance des investisseurs après le scandale affectant actuellement Facebook, qui a laissé le cabinet britannique Cambridge Analytica utiliser les données de dizaines de millions d'utilisateurs à leur insu.Dropbox a également conclu séparément un accord avec la société Salesforce Ventures LLC, qui va acquérir des actions au prix qui sera fixé pour l'IPO pour un montant total de 100 millions de dollars, est-il indiqué dans le document boursier.Le groupe, créé en 2007, a dégagé l'an dernier un revenu de 1,11 milliard de dollars, en hausse de 31% par rapport l'année précédente. Mais il a accusé 111 millions de dollars de pertes, selon le même document. Au 31 décembre 2017, il avait accumulé un déficit supérieur à 1 milliard de dollars.Dropbox, basé à San Francisco, revendique 500 millions d'utilisateurs dans 180 pays et 11 millions de clients payants en fin d'année dernière.Son introduction en Bourse est suivie de près parce que la société fait partie des "licornes", un terme regroupant les entreprises non cotées du secteur technologique valorisées au-delà du milliard de dollars.L'an dernier, l'entrée en Bourse de Snap, maison mère de Snapchat et une des licornes, avait donné des résultats mitigés, ce qui avait semblé refroidir les ardeurs car, introduit à 24 dollars, le titre avait assez vite dégringolé. Il se situait mardi en clôture à 16 dollars.lo/jld/nas(©AFP / 21 mars 2018 12h53)