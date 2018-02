Dufry: WDF présente ses excuses pour une promotion "discriminatoire"

Bâle (awp) - World Duty Free (WDF), filiale du détaillant aéroportuaire Dufry, s'est attiré l'ire du public chinois après une promotion menée par un de ses magasins dans l'aéroport de Londres Heathrow. En effet, les ressortissants de l'Empire du Milieu devaient débourser quatre fois plus que les autres voyageurs pour obtenir un rabais, a signalé lundi par le portail spécialisé "Moodie Davitt". Le tollé provoqué par l'information sur les réseaux sociaux chinois a amené WDF à présenter des excuses écrites.Pour obtenir une remise de 20% dans le cadre d'un "programme VIP", les voyageurs chinois devaient débourser 1000 GBP, alors que les voyageurs pouvaient profiter de la promotion dès 250 GBP d'achats. Sur la plateforme sociale chinoise Weibo, où un billet relayant l'information a été visionné plus de 10 mio de fois, la pratique a été taxée de "raciste".Dans une position écrite diffusée sur plusieurs réseaux sociaux en anglais et en chinois, WDF fait acte de contrition et évoque une action "confuse". La filiale de Dufry assure avoir mené une enquête interne et avoir mis en place immédiatement des mesures correctives.Le groupe bâlois coté sur SIX a racheté WDF il y a trois ans pour 3,6 mrd EUR. La filiale transalpine jouit d'une forte présence sur le marché britannique, disposant de points de vente notamment dans les aéroports de Heathrow, Gatwick, Stansted, Birmingham et Glasgow.an/rw/buc/jh(AWP / 13.02.2018 09h18)