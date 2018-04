Dufry: dividende de 3,75 CHF par action et rachat de titres au programme

Zurich (awp) - Le groupe Dufry entend comme annoncé rémunérer pour l'exercice 2017 ses actionnaires, au régime sec depuis plusieurs années. Dans un communiqué diffusé vendredi, le détaillant aéroportuaire a également fait part de son intention de lancer un programme de rachat de ses propres actions.Lors de l'assemblée générale du 3 mai prochain, les actionnaires se verront proposer au titre de l'exercice écoulé le versement d'un dividende de 3,75 CHF par action et devront se prononcer sur un programme de rachat de titres s'étalant sur douze mois pour un volume maximal de 400 mio CHF.Le conseil d'administration est d'avis que le remboursement annuel de capital aux actionnaires doit faire partie de la gestion de capital. A l'avenir, Dufry s'engage à reverser à ses actionnaires un dividende au moins aussi important que l'année précédente, et vise un ratio de distribution de 40% de son bénéfice net.Dufry soumettra également à l'assemblée l'élection de Lynda Tyler-Cagni et de Steven Tadler au conseil d'administration, en remplacement des sortants Xavier Bouton et Joaquín Moya-Angeler Cabrera.Le groupe bâlois a par ailleurs confirmé son objectif de croître tant de manière organique que par acquisitions, ce que lui permet son robuste flux de trésorerie.buc/lk(AWP / 06.04.2018 06h34)