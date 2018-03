Dufry fait bondir ses résultats en 2017, envisage d'introduire un dividende

Zurich (awp) - Le spécialiste des boutiques hors taxes Dufry a dégagé des résultats en forte hausse l'année dernière, aussi bien au niveau de la rentabilité que des recettes. Le groupe bâlois espère poursuivre sur sa lancée en 2018, où il entend profiter d'un environnement de marché favorable. Il évalue aussi le versement d'un dividende.Le chiffre d'affaires du détaillant aéroportuaire a progressé de 7% à 8,4 mrd CHF, tandis que le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a pris 7,7% à 1,0 mrd, a précisé Dufry dans son rapport annuel. La marge afférente a tout juste gagné 0,1 point de pourcentage à 12,0%.Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est quant à lui établi à 56,8 mio CHF, après un modeste profit net de 2,5 mio un an plus tôt.Alors que les ventes et l'excédent brut d'exploitation sont quasiment conformes aux attentes des analystes interrogés par AWP, le bénéfice net manque quelque peu les 89,6 mio anticipés par le marché.En octobre, le directeur général (CEO) Julian Diaz avait indiqué attendre une croissance des ventes et des bénéfices en 2017, avec un Ebitda de 1 mrd CHF et une marge de 12%. Il avait relevé la prévision de croissance organique à 7% contre 5-6% auparavant. Cette dernière est ressortie à 7,4% l'année dernière.Le patron avait répété attendre une croissance organique de 5-6% ces prochaines années, avec une marge Ebitda atteignant 13% grâce aux mesures d'efficience.Côté dividende, le conseil d'administration veut proposer une rémunération régulière aux actionnaires lors de l'assemblée générale du 3 mai, a indiqué le groupe dans le rapport annuel, sans toutefois préciser de montant.al/lk(AWP / 15.03.2018 06h39)