Dufry introduit en Bourse sa filiale Hudson, prix d'émission de 19 USD par titre

(ajoute cours de clôture)Zurich (awp) - Filiale de Dufry, l'américain Hudson va effectuer son une entrée en Bourse (IPO) à la bourse de New York ce jeudi. Près de 40 millions de titres seront proposés à un prix d'émission unitaire de 19 USD, a précisé l'exploitant de boutiques hors taxe dans un communiqué.Tous les titres de classe A, soit 39,4 millions, seront vendus par Dufry, qui conservera néanmoins une participation majoritaire dans sa filiale. En outre, l'opération prévoit une option de surallocation de 30 jours pour l'achat de 5,91 millions d'actions supplémentaires au prix d'émission retranché du rabais de souscription.La valeur totale des actions nouvellement émises est devisée à 861 mio USD. Ajouté aux actions restantes en mains de Dufry, cela porte la valeur d'ensemble à 1,76 mrd USD. L'offre devrait être close le 5 février.Mi-novembre, Dufry avait annoncé avoir déposé une demande auprès du gendarme des marchés américain (SEC) pour l'IPO.Dufry a acquis Hudson en 2008. Ce dernier possède un grand nombre de points de vente dans des aéroports et des terminaux de transport et y offre une palette de produits aux voyageurs.Les analystes ont salué l'annonce, bien que le prix d'émission soit dans le bas de la fourchette établie entre 19,00 et 21,00 mio US. Le produit de l'émission pourrait servir à payer un dividende plus élevé au titre de 2017 ou à réaliser des acquisitions, envisage Baader Helvea. L'analyste Volker Bosse table sur un montant entre 3,00 et 4,30 CHF.Le produit de l'IPO pourra être utilisé pour un désendettement plus rapide ou de nouvelles acquisitions dans le domaine des boissons et alimentation ou bien dans celui du ravitaillement aérien, imagine de son côté la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Les analystes jugent que le potentiel de croissance du groupe est très attrayant.Jeudi, le titre Dufry a pris 0,6% à 145,55 CHF, dans un SLI en recul de 0,23%.ol/buc(AWP / 01.02.2018 17h47)